Демченко о словах Павличенко: для Репилова он сани не готовил, такого не было

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал заявление саночника Семёна Павличенко о конфликте в национальной команде.

«Не знаю, странно, что Семён такое сказал. У него в последнее время есть какое-то негативное отношение. Сложно тут комментировать. Сани мы готовили для обоих спортсменов. Сани Семёна в нормальном состоянии, они лежат, но он просто отказался на них выступать по ходу сезона. Как я могу комментировать?» — приводит слова Демченко РИА Новости.

Он отметил, что не запрещал Павличенко общаться с партнёром по сборной Романом Репиловым, а просто посоветовал спортсменам ограничить общение с кем бы то ни было, чтобы сконцентрироваться на Олимпиаде.

«Семён — перспективный парень, хороший. Он подошёл в нужной форме, но это его неправильное отношение и повлияло, может быть. И сейчас валить с больной головы на здоровую неправильно. Не знаю, зачем он наговорил... Парень разнервничался. Может, устал, переволновался, вот и высказал. Но такого, чтобы он для Репилова сани готовил, — такого не было», — подытожил тренер.

Ранее Павличенко заявил, что конфликт его тренера с Демченко помешал успешно выступить на ОИ-2018.