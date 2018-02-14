Пелагея обратилась с призывом к российским болельщикам

Супруга хоккеиста сборной России Ивана Телегина певица Пелагея рассказала, как они с мужем переживали неопределённость, связанную с допуском россиян до зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Переживали все вместе, хотя мне кажется, в какие-то моменты я волновалась больше Вани. Ведь я вижу, сколько сил и души отдаётся его величеству хоккею, и понимаю, как важно было попасть в команду и поехать на Игры. Да и в целом спортсмены — это люди удивительной силы», — сказала Пелагея в эксклюзивном интервью RT.

Певица также обратилась к российским болельщикам с призывом поддержать хоккеистов на ОИ-2018.

«Я ежедневно наблюдаю за своим мужем и восхищаюсь силой воли профессиональных атлетов, ведь это герои, которые отдают своё здоровье для того, чтобы ими гордились. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу обратиться к болельщикам с просьбой поменьше ругать ребят. Лучше поддерживайте их, как можете. Поверьте, для них сейчас это очень важно», — заявила Пелагея.

Ранее она выразила уверенность, что россияне будут петь гимн, сидя перед телевизором.