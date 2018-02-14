Пелагея уверена, что россияне будут петь гимн у телевизоров

Певица Пелагея рассказала о своём отношении к решению Международного олимпийского комитета о запрете национального гимна России на зимних ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«Если честно, мне кажется, что всё это уже доведено до абсурда. Но это решение — данность, изменить его мы не в состоянии, следовательно, остаётся только приспособиться. Поэтому во всей этой истории лозунг «Россия в моём сердце» видится мне абсолютно правильным и верным по своей подаче и сути», — заявила Пелагея в эксклюзивном интервью RT.

Певица также выразила уверенность, что россияне будут петь гимн, сидя перед телевизором.

«Всё равно каждый будет петь гимн про себя либо на трибунах. Я очень на это надеюсь. Уверена, что вся наша страна споёт его у телевизоров. И несмотря на то что флага и герба не будет на игровых цветах наших ребят, все прекрасно знают, кто они, откуда и за кого сражаются на льду», — добавила Пелагея.

Ранее защитник российской сборной по хоккею Никита Нестеров заявил, что не обращает внимания на то, что придётся выступать под олимпийским флагом.