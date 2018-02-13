СМИ: Водители автобусов на Олимпиаде бастуют из-за проблем с выплатой зарплат

Водители автобусов, курсирующих между объектами Олимпийских игр в Пхёнчхане, устраивают забастовки и отказываются работать по ночам из-за проблем с выплатой заработных плат.

Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что водители могут просто заявить «Не работаю», и запланированный маршрут отменяется. Ранее сообщалось, что у российских болельщиков на ОИ-2018 отобрали флаг с Лениным.