СМИ: Водители автобусов на Олимпиаде бастуют из-за проблем с выплатой зарплат

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Водители автобусов, курсирующих между объектами Олимпийских игр в Пхёнчхане, устраивают забастовки и отказываются работать по ночам из-за проблем с выплатой заработных плат.

Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Отмечается, что водители могут просто заявить «Не работаю», и запланированный маршрут отменяется.

Ранее сообщалось, что у российских болельщиков на ОИ-2018 отобрали флаг с Лениным.

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