«Летающая лыжница» Аввакумова: конечно, рассчитывала на тройку, я же нормальный спортсмен

Россиянка Ирина Аввакумова прокомментировала своё выступление в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Даже всплакнула, честное слово. Наверное, не хватило ветра встречного в первой попытке, у трёх девочек был встречный, а у меня попутный, вот этих пяти-шести метров не хватило. Погода внесла коррективы. Конечно, рассчитывала на тройку, я же нормальный спортсмен. Программа-минимум была — попадание в топ-6. Программа-максимум — в тройку, до максимума не допрыгнула, придётся в Олимпиаду-2022 в Пекин ехать», — приводит слова Аввакумовой РИА Новости.

По итогам соревнований по прыжкам со среднего трамплина Аввакумова показала четвёртый результат.

Ранее сообщалось, что российская саночница Екатерина Батурина занимает 20-е место после двух попыток на ОИ-2018.