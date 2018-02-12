Российская саночница Батурина занимает 20-е место после двух попыток на ОИ-2018

Россиянка Екатерина Батурина занимает промежуточное 20-е место после двух попыток в одноместных санях на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

После второй попытки у Батуриной общее время составляет 1 минута 33,822 секунды.

Лидероя является немка Натали Гайзенбергер (1 минута 32,454 секунды). Второй идёт её соотечственница Даяна Айтбергер (отставание 0,120 секунды), третьей — канадка Алекс Гоф (+0,191). Батурина проигрывает лидеру 1,368 секунды.

Ранее американец Крис Маздзер, завоевавший серебро на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, заявил, что российский спортсмен в январе предложил ему свои сани, чтобы помочь преодолеть непростой период в карьере.