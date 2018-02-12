Тренер Мозер — о реакции стадиона на выступление Медведевой: Женю любят во всём мире

Нина Мозер, тренер российских фигуристов Натальи Забияко и Александра Энберта, прокомментировала реакцию стадиона на выступление Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Женю любят во всём мире. Когда она катается, очень часто бывает, что в большом зале с огромным количеством людей наступает такая гробовая тишина, что, кажется, можно услышать, как пролетит муха. Это самое важное — держать зал в забвении, пускать свои действия глубоко в сердца людей. Для тренера и спортсмена это самые ценные эмоции», — сказала Мозер в эксклюзивном интервью RT.

Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу в командном турнире на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018.