Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018

Российские фигуристы гарантировали себе второе место в командном турнире Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Это стало понятно после победы Алины Загитовой в произвольной программе в женском одиночном катании.

Перед заключительным видом соревнований россияне имеют в активе 58 очков, опережая идущих третьими спортсменов из США на пять баллов.

Золотые медали досрочно завоевала сборная Канады (63 очка).

С учётом того, что максимальная разница в баллах в одном виде соревнований составляет четыре очка, Канада и Россия стали недосягаемы для соперников.

За бронзовые медали борьбу ведут команды США и Италии.

Ранее сообщалось, что фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018.