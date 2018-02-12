Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018

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Российские фигуристы гарантировали себе второе место в командном турнире Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Россия обеспечила себе второе место в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2018

    Это стало понятно после победы Алины Загитовой в произвольной программе в женском одиночном катании.

    Перед заключительным видом соревнований россияне имеют в активе 58 очков, опережая идущих третьими спортсменов из США на пять баллов.

    Золотые медали досрочно завоевала сборная Канады (63 очка).

    С учётом того, что максимальная разница в баллах в одном виде соревнований составляет четыре очка, Канада и Россия стали недосягаемы для соперников.

    За бронзовые медали борьбу ведут команды США и Италии.

    Ранее сообщалось, что фигуристка Загитова выиграла произвольную программу в командном турнире на ОИ-2018.

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