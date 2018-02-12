Загитова прокомментировала победу в произвольной программе командного турнира ОИ-2018

Российская фигуристка Алина Загитова, которая выиграла состязания в женском одиночном катании командного турнира на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, прокомментировала своё выступление.

«Откатала я хорошо, прокатом очень довольна, смогла справиться со своим волнением, рада, что не подвела команду», — приводит слова Загитовой РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские фигуристы гарантировали себе второе место на командном турнире Олимпийских игр 2018 года.

Как уточняется, это стало понятно после победы Загитовой. За свой прокат российская фигуристка получила 158,08 балла.