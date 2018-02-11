Организаторы Олимпиады-2018 заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр

Организаторы Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане заверили, что убрали все российские флаги с официального сайта Игр.

«Фотографии спортсменов с российским флагом были загружены ещё до решения Международного олимпийского комитета (МОК) о нейтральном статусе российских спортсменов. Сейчас мы всё исправили», — сообщили организаторы ОИ-2018 RT.

Несмотря на заявление, российские фристайлистки были внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России.

На данный момент организаторы изменили российский триколор на олимпийский флаг.

Ранее сообщалось, что МОК рассмотрит высказывания российских спортсменов в конце ОИ-2018.