Российские фристайлистки внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России

Официальный сайт Олимпиады внёс российских фристайлисток в протокол соревнований квалификации в могуле на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под флагом России.

Российские спортсмены из-за дисквалификации Олимпийского комитета России выступают в статусе олимпийских атлетов из России. Использование официальной российской символики на Играх запрещено. Ранее российские лыжницы были внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.