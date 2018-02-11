Российские фристайлистки внесены в официальный протокол соревнований ОИ под флагом России
Официальный сайт Олимпиады внёс российских фристайлисток в протокол соревнований квалификации в могуле на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане под флагом России.
Российские спортсмены из-за дисквалификации Олимпийского комитета России выступают в статусе олимпийских атлетов из России. Использование официальной российской символики на Играх запрещено.
Ранее российские лыжницы были внесены в протокол гонки на ОИ-2018 под флагом России.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard