МОК рассмотрит высказывания российских спортсменов в конце ОИ-2018

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что организация рассмотрит высказывания российских спортсменов в конце ОИ-2018 в Пхёнчхане.

«У нас есть программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за их поведением, в конце Игр исполкому будет доложено о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли ли сложности при выполнении этих решений», — цитирует Адамса РИА Новости.

Бронзовый призёр ОИ-2018 в шорт-треке Семён Елистратов посвятил медаль «всем, кого подло и мерзко отстранили».

Ранее сообщалось, что Елистратову вручили бронзовую медаль за третье место на соревнованиях по шорт-треку.