Развернувший флаг России на ОИ американец рассказал, как отнеслись к его поступку соотечественники

Американский болельщик Филип Вахуда, продемонстрировавший российский флаг во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, рассказал, как отнеслись к его поступку соотечественники.

Вахуда рассказал, что сидящие позади американцы посмеялись над его затеей.

«Посмеялись. Просто посмеялись. Они спокойно ко всему отнеслись. Хотя другие американцы, с которыми я общался, высказывались довольно отрицательно», — сказал Вахуда в эксклюзивном интервью RT.

Он также предположил, почему к его поступку американцы относятся отрицательно.

«Сложно сказать почему, но, мне кажется, это всё из-за негативного освещения России в американских СМИ. Обидно, что мы не можем про это забыть хотя бы на время Олимпийских игр», — отметил Вахуда.

Ранее он рассказал, где и по какой цене приобрёл российский триколор.