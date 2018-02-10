Развернувший флаг России на церемонии открытия ОИ-2018 американец: купил триколор за $6 в секонд-хенде
Американский болельщик Филип Вахуда, продемонстрировавший российский флаг во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, рассказал, где и по какой цене приобрёл триколор.
«Купил за $6 в одном новозеландском секонд-хенде», — заявил Вахуда в эксклюзивном интервью RT.
Американец также объяснил, как российский флаг оказался в новозеландском секонд-хенде.
«Это магазин типа военторга, у них там атрибутика множества стран, в том числе и России. Я увидел флаг и купил. Вообще-то собирался приобрести чешский флаг — я болею за Чехию, — но его там не оказалось, и я подумал: я и Россию хотел поддержать, почему бы не купить российский? И купил», — сказал Вахуда.
Ранее он объяснил мотивы своего поступка.
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