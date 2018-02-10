Карякин о решении CAS: неприятно принимать тот факт, что политика снова берёт верх над спортивными принципами

Чемпион ралли-рейда «Дакар» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Играм в Пхёнчхане.

«Стартуют зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, но для меня они не представляют теперь такого интереса, с которым я всегда ждал их с желанием поболеть за российских олимпийцев. Многие лучшие российские спортсмены, которые явно смогли бы побороться за медали, не допущены, и с этим трудно смириться. Мне очень неприятно принимать тот факт, что политика снова берёт верх над спортивными принципами и честные спортсмены, которые недавно получили снова шанс выступить на Олимпиаде, лишаются его тем же органом —CAS, который их недавно оправдал», — написал Карякин на своей странице в Facebook.

Он также пожелал всем спорстменам не допущенным до участия в Олимпиаде с честью перенести этот «удар ниже пояса».

«А тем, кто всё же допущен на Олимпиаду, желаю доказать нашу состоятельность и выступить за себя и за тех, кого не допустили», — добавил гонщик.

9 февраля CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее адвокат объяснил причины отзыва иска не допущенных до Игр-2018 спортсменов из швейцарского суда.