Адвокат объяснил причины отзыва иска не допущенных до ОИ спортсменов из швейцарского суда

Лут Беррес, адвокат швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер Лтд», представляющей интересы российских спортсменов, рассказал о причинах отзыва исковых заявлений из суда в Лозанне.

«Процедура в Лозанне преследовала две цели: добиться от Международного олимпийского комитета (МОК) представления обоснований неприглашения спортсменов на Игры-2018, которые в итоге были представлены, и добиться участия спортсменов в Олимпиаде. Однако в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Пхёнчхане процедура оказалась очень быстрой», — приводит слова Берреса ТАСС.

Он отметил, что после решения CAS об отклонении апелляций не было другого выхода, кроме как отозвать иск.

«Решение суда могло быть аналогичным CAS, то есть суд в Лозанне мог быть вынужден последовать решению, принятому минувшей ночью в Пхёнчхане. Если бы процедура в CAS была более медленной, чем в Лозанне, и решение намечалось, например, на середину будущей недели, то 9 февраля состоялись бы слушания в лозаннском суде. Мы исследовали все пути параллельно», — пояснил адвокат.

9 февраля CAS отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что не допущенные до Игр-2018 спортсмены отозвали иски из швейцарского суда.