Не допущенные до ОИ-2018 россияне отозвали иски из швейцарского суда

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Российские спортсмены, не допущенные до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, отозвали иски из швейцарского суда в Лозанне.

«Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда со ссылкой на AFP.

Заседание должно было состоятся 9 февраля в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.

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