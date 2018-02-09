Не допущенные до ОИ-2018 россияне отозвали иски из швейцарского суда

Российские спортсмены, не допущенные до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, отозвали иски из швейцарского суда в Лозанне.

«Ходатайство о принятии временных мер отозвано, поэтому слушания, запланированные на пятницу, не состоялись», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда со ссылкой на AFP. Заседание должно было состоятся 9 февраля в 16:00 мск. Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде в Пхёнчхане.