Зубков о церемонии открытия ОИ-2018: не так празднично, как было в Сочи
Глава Федерации бобслея России Александр Зубков, не получивший приглашения на Олимпиаду, поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
«Посмотрел церемонию частично. С Сочи, конечно, не сравнить. Серые краски. Не так празднично, как было у нас. Хотя корейцы и говорили, что перенимали наш опыт. К сожалению, у них получилось не очень», — приводит слова Зубкова kp.ru.
9 февраля в Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.
Ранее сообщалось, что не допущенные к ОИ-2018 россияне отозвали иски из швейцарского суда.
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