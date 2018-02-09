Зубков о церемонии открытия ОИ-2018: не так празднично, как было в Сочи

Глава Федерации бобслея России Александр Зубков, не получивший приглашения на Олимпиаду, поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Посмотрел церемонию частично. С Сочи, конечно, не сравнить. Серые краски. Не так празднично, как было у нас. Хотя корейцы и говорили, что перенимали наш опыт. К сожалению, у них получилось не очень», — приводит слова Зубкова kp.ru.

9 февраля в Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что не допущенные к ОИ-2018 россияне отозвали иски из швейцарского суда.