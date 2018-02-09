Бобслеист Андрианов: когда мы увидели болельщиков с флагами России на трибунах, то настроение сразу улучшилось

Российский бобслеист Максим Андрианов поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Сама церемония открытия Олимпиады мне очень понравилась, она получилась красочной и интересной. Что касается нашего участия в ней, то поначалу у меня совершенно не было настроения, всё-таки выходить под другим флагом было не очень комфортно. Но когда мы увидели болельщиков с флагами нашей страны на трибунах, то настроение сразу улучшилось. Мы поняли, что мы не одни», — приводит слова Андрианова ТАСС.

9 февраля в Пхёнчхане зажгли огонь XXIII зимних Олимпийских игр.

Ранее скелетонист Никита Трегубов рассказал, что российские спортсмены чувствовали поддержку трибун на церемонии открытия Олимпиады-2018.