Депутат Госдумы Свищёв пригрозил МОК судебными разбирательствами

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв пригрозил Международному олимпийскому комитету (МОК) судебными разбирательствами.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 российских спортсменов, ранее не приглашённых МОК на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Теперь МОК на долгие годы будет вовлечён в судебные тяжбы. Спорт, к сожалению, стал политическим инструментом: американцы надавили на МОК, МОК в свою очередь начал давить на CAS», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат попросил президентов федераций, у которых есть недопущенные спортсмены, обратиться в суды, чтобы защитить честь россиян.

Ранее Свищёв заявил, что CAS испугался МОК.