Депутат Свищёв: CAS испугался МОК

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) испугался Международный олимпийский комитет (МОК) при отклонении апелляций российских спортсменов о недопуске к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы видим, что CAS испугался МОК. Не выдержало хвалёное швейцарское правосудие. К сожалению, решение принято не в нашу пользу. Причём сделано это без каких-либо аргументов и доказательств. Теперь наши ребята не смогут выступать на Олимпиаде», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что спортсмены будут отстаивать свою честь в гражданских судах.

Ранее Министр спорта Павел Колобков заявил, что решение CAS несправедливо.