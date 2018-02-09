Не допущенный к ОИ конькобежец Захаров: мы должны были выступить в Пхёнчхане
Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров прокомментировал своё отстранение от ОИ-2018 в Пхёнчхане.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к ОИ-2018.
«Проснулся утром, увидел новости и понял, что ребята из CAS не захотели сделать нам приятное к старту Олимпийских игр. Эмоций от этих решений всё меньше. Но я не могу сказать, что воспринимаю это спокойно. Мы должны были выступить на этой Олимпиаде, но этого не случилось», — цитирует Захарова РИА Новости.
Конькобежец заявил, что собирается выступить на альтернативных соревнованиях, которые пройдут в России.
Ранее тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал решение CAS.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен