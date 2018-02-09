Тренер российских лыжников Крамер назвал безумием решение CAS о недопуске россиян до ОИ-2018

Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции россиян на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Я очень расстроен за спортсменов, которые не смогут приехать в Пхёнчхан. И я не понимаю этого решения, потому что CAS ранее оправдал спортсменов, сказал, что не доказаны обвинения по ОИ-2014 в Сочи. А теперь говорит: «Извините, но вы не можете приехать на Олимпиаду». Не могу понять этого решения», — приводит слова Крамера РИА Новости.

Тренер выразил недоумение по поводу того, что невиновные спортсмены не могут приехать на ОИ-2018.

«С одной стороны, они не сделали ничего плохого, а с другой — не могут приехать на Игры. Это безумие какое-то. Это всё очень плохо не только для наших спортсменов, но и для всего мирового спорта», — добавил Крамер.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение CAS.