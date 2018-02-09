Губерниев: CAS не усмотрел дискриминации со стороны МОК

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляции российских спортсменов на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Международный олимпийский комитет (МОК) празднует победу! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет! Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК! Я в шоке! Слов нет. Тянули время, вымотали все нервы!», — написал Губерниев в своём Instagram.

CAS отклонил апелляций всех 47 российских спортсменов.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) прокомментировали решение CAS по недопуску россиян к Олимпийским играм в Пхёнчхане.