Ассоциация футболистов Англии предложила Марезу помощь в улаживании конфликта с «Лестером»
Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании (PFA) готова помочь полузащитнику Рияду Марезу уладить конфликт с «Лестером».
Об этом сообщает Sky Sports.
PFA может выступить посредником в переговорах футболиста с руководителями английского клуба. Марез был оштрафован за пропуск пяти тренировок и двух матчей своей команды, после того как осуществился его трансфер в «Манчестер Сити».
Ранее бывший тренер «Челси» заявил, что игроки начали делать то же самое, что привело Моуринью к отставке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен