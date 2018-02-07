Ассоциация футболистов Англии предложила Марезу помощь в улаживании конфликта с «Лестером»

Ассоциация профессиональных футболистов Великобритании (PFA) готова помочь полузащитнику Рияду Марезу уладить конфликт с «Лестером».

Об этом сообщает Sky Sports.

PFA может выступить посредником в переговорах футболиста с руководителями английского клуба. Марез был оштрафован за пропуск пяти тренировок и двух матчей своей команды, после того как осуществился его трансфер в «Манчестер Сити».

Ранее бывший тренер «Челси» заявил, что игроки начали делать то же самое, что привело Моуринью к отставке.