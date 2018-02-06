Бывший тренер «Челси»: игроки начали делать то же самое, что привело Моуринью к отставке

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Бывший тренер лондонского «Челси» Рэй Уилкинс провёл параллель между нынешней ситуацией вокруг возможной отставки Антонио Конте и тем, что происходило с командой перед уходом Жозе Моуринью.

«Игроки начали делать то же самое, что привело Моуринью к отставке. Я думаю, что они должны быть благодарны Конте за его работу и стремление к поставленным целям. Но они почему-то этого не делают», — приводит слова Уилкинса Sky Sports.

Он отметил, что в настоящий момент «Челси» — средний клуб чемпионата Англии, и выразил сомнение, что в команде есть лидер, который сможет встряхнуть коллектив.

«К сожалению, господин Абрамович собирается уволить Антонио Конте, но я очень уважаю этого тренера. Он проделал фантастическую работу. «Челси» совершит ошибку, если избавится от него», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте будет уволен с поста главного тренера «Челси».

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