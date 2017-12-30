Мужская сборная России по гандболу вышла в финал турнира в Швейцарии

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Мужская сборная России по гандболу победила команду Румынии в полуфинальном матче международного товарищеского турнира Yellow Cup в Швейцарии.

Встреча завершилась со счётом 25:18.

В финале Сборная России сыграет с хозяйкой турнира — сборной Швейцарии. Швейцарцы в другом полуфинальном матче переиграли сербов — 32:28.

Финал состоится 30 декабря, начало матча в 20:20.

Ранее исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение, что Евгений Трефилов продолжит работу на должности главного тренера женской национальной команды. 

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