Мужская сборная России по гандболу вышла в финал турнира в Швейцарии
Мужская сборная России по гандболу победила команду Румынии в полуфинальном матче международного товарищеского турнира Yellow Cup в Швейцарии.
Встреча завершилась со счётом 25:18.
В финале Сборная России сыграет с хозяйкой турнира — сборной Швейцарии. Швейцарцы в другом полуфинальном матче переиграли сербов — 32:28.
Финал состоится 30 декабря, начало матча в 20:20.
Ранее исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение, что Евгений Трефилов продолжит работу на должности главного тренера женской национальной команды.
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