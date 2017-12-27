Исполком ФГР оставил Трефилова главным тренером женской сборной России по гандболу

Короткая ссылка
Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение, что Евгений Трефилов продолжит работу на должности главного тренера женской национальной команды.

«Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с национальной командой. Выступление российской сборной на чемпионате мира в Германии признано удовлетворительным», — говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Под руководством Трефилова женская сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2017 года, где уступила норвежской команде.

Ранее сообщалось, что женская сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119