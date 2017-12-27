Исполком ФГР оставил Трефилова главным тренером женской сборной России по гандболу

Исполком Федерации гандбола России (ФГР) принял решение, что Евгений Трефилов продолжит работу на должности главного тренера женской национальной команды.

«Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с национальной командой. Выступление российской сборной на чемпионате мира в Германии признано удовлетворительным», — говорится в сообщении пресс-службы ФГР.

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов продолжит работу с национальной командой. Выступление российской сборной на чемпионате мира в Германии признано удовлетворительным. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России, который состоялся 27 января в Москве pic.twitter.com/MKmaWLKEmF — Гандбол России (@rushandball) 27 декабря 2017 г.

Под руководством Трефилова женская сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2017 года, где уступила норвежской команде.

Ранее сообщалось, что женская сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу.