Игнатьев назвал трёх игроков Испании и Крооса лучшими по итогам Евро-2024

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев по итогам чемпионата Европы 2024 года в Германии выделил шесть футболистов.

«Ямаль, Уильямс и Родри — уникальные игроки. Кроос также был заметной фигурой. Понравился вратарь грузинской команды — Мамардашвили. Из сборной Нидерландов порадовал Гакпо», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Напомним, что чемпионат Европы прошёл в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале одержала победу над командой Англии (2:1). Лучшим игроком Евро-2024 был признан Родри.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал гол Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024.