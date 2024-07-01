УЕФА назвал гол Ямаля в ворота Франции лучшим на Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучший гол прошедшего чемпионата Европы — 2024.

На первом месте оказался гол нападающего Испании Ламина Ямаля из-за пределов штрафной в ворота Франции в полуфинале турнира (2:1).

В топ-3 также попали гол англичанина Джуда Беллингема в матче 1/8 финала со Словакией (2:1) и удар швейцарца Джердана Шакири в игре второго тура группового этапа с Шотландией (1:1).

Турнир прошёл в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале одержала победу над командой Англии (2:1).

Ранее сообщалось, что шесть игроков Испании вошли в символическую сборную Евро-2024.