Шесть игроков Испании вошли в символическую сборную Евро-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года.

В неё вошли: Меньян (Франция), Уокер (Англия), Аканджи (Швейцария), Салиба (Франция), Кукурелья (Испания), Ольмо (Испания), Родри (Испания), Руис (Испания), Ямаль (Испания), Мусиала (Германия) и Уильямс (Испания).

Напомним, что турнир прошёл в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, которая в финале одержала победу над командой Англии (2:1).

Ранее сообщалось, что король Испании поблагодарил сборную за победу на Евро-2024.