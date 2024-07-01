Король Испании поблагодарил сборную за победу на Евро-2024

Король Испании Филипп VI встретился с футболистами национальной команды, ставшими победителями чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Король и его семья приняли игроков во дворце Сарсуэла в Мадриде.

«Мы довольны вашей работой. Спасибо вам за ваши усилия и за то, что вы играете так, как играете, с такой радостью. Спасибо за то, что вы нам подарили», — отметил Филипп VI.

В финале турнира Испания одержала победу над Англией. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль — лучший молодой футболист Евро-2024.