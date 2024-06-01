17-летний Ямаль — лучший молодой футболист Евро-2024

Вингер Ламин Ямаль в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Футболист в возрасте 17 лет и одного дня признан лучшим молодым игроком Евро-2024. По ходу турнира он отметился четырьмя передачами, став лучшим ассистентом соревнований.

Сборная Испании одержала победу на чемпионате Европы, обыграв в финальной игре команду Англии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы — 2024.