Принц Уильям — Саутгейту: вы должны быть невероятно горды своими достижениями

Принц Уэльский Уильям высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Хочу поблагодарить вас как болельщик сборной Англии. Спасибо за создание команды, которая в 2024 году стоит наравне с лучшими в мире», — написал Уильям.

Он поблагодарил Саутгейта за проявление смирения, сострадания и настоящего лидерства в условиях сильнейшего давления.

«Вы должны быть невероятно горды своими достижениями».

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии уступила команде Испании. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». Таким образом, подопечные Саутгейта проиграли второй финал Евро подряд.

Тренер возглавил национальную команду в 2016 году.

Ранее Саутгейт написал трогательное письмо после ухода из сборной Англии.