Гибралтар подаст жалобу в УЕФА из-за поведения Родри и Ямаля после победы на Евро

Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) подаст жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за поведения футболистов сборной Испании после победы на Евро-2024.

14 июля Испания победила Англию в финале турнира (2:1). Во время чемпионского парада в Мадриде Ламин Ямаль и Родри скандировали: «Гибралтар — испанский!»

«Сегодня проходят консультации по подаче жалобы в УЕФА в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями, посвящёнными Гибралтару. В футболе нет места подобному поведению», — сообщили в организации.

Гибралтар — это заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией. Граждане Гибралтара являются подданными Соединённого Королевства.

Ранее сообщалось, что шесть игроков Испании вошли в символическую сборную Евро-2024.