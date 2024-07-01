Орлов: жалко Роналду и Кейна, но их время ушло

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Жалко Кейна, конечно, Роналду. Но всё, ребята, ваше время ушло. Ещё поработаете, где-то можете быть востребованы, но с той высоты полёта, которая у вас была, вы начали спускаться вниз», — цитирует Орлова «Чемпионат».

39-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он провёл за саудовский «Аль-Наср» 45 матчей, забил 44 гола и отдал 13 результативных передач.

Португалия вылетела с Евро-2024, в 1/4 финала уступив Франции. На турнире игрок отметился только одной голевой передачей. При этом он остаётся лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Евро.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду — худший игрок Евро-2024 по реализации моментов.