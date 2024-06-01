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16 июля
09:21

Роналду — худший игрок Евро-2024 по реализации моментов

Портал WhoScored опубликовал список худших игроков чемпионата Европы 2024 года по реализации.

Возглавил список Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии провёл пять матчей, в которых отметился голевой передачей.

В топ-3 также вошли Кай Хаверц (Германия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

Напомним, что победителем турнира стала Испания, одержавшая в финале победу над Англией (2:1).

Ранее сообщалось, что Роналду, Лукаку и Зинченко — в символической сборной разочарований на Евро-2024 от Marca.

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