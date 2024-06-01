Роналду — худший игрок Евро-2024 по реализации моментов
Портал WhoScored опубликовал список худших игроков чемпионата Европы 2024 года по реализации.
Возглавил список Криштиану Роналду. Капитан сборной Португалии провёл пять матчей, в которых отметился голевой передачей.
В топ-3 также вошли Кай Хаверц (Германия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
Напомним, что победителем турнира стала Испания, одержавшая в финале победу над Англией (2:1).
Ранее сообщалось, что Роналду, Лукаку и Зинченко — в символической сборной разочарований на Евро-2024 от Marca.