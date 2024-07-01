Роналду, Лукаку и Зинченко — в символической сборной разочарований на Евро-2024 от Marca
Издание Marca опубликовало символическую сборную из игроков, которые разочаровали на чемпионате Европы — 2024.
Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия)
Защитники: Александр Зинченко (Украина), Андрес Кристенсен (Дания), Джанлука Манчини и Джованни Ди Лоренцо (оба — Италия)
Полузащитники: Доминик Собослаи (Венгрия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия) и Джон Макгинн (Шотландия)
Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Душан Влахович (Сербия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.
В финале турнира сыграют сборные Англии и Испании.
Ранее Луиш Фигу оценил игровое время Роналду на чемпионате Европы.