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14 июля
11:28

Роналду, Лукаку и Зинченко — в символической сборной разочарований на Евро-2024 от Marca

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Eurasia Sport Images

Издание Marca опубликовало символическую сборную из игроков, которые разочаровали на чемпионате Европы — 2024.

Вратарь: Доминик Ливакович (Хорватия)

Защитники: Александр Зинченко (Украина), Андрес Кристенсен (Дания), Джанлука Манчини и Джованни Ди Лоренцо (оба — Италия)

Полузащитники: Доминик Собослаи (Венгрия), Сергей Милинкович-Савич (Сербия) и Джон Макгинн (Шотландия)

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Душан Влахович (Сербия) и Ромелу Лукаку (Бельгия).

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В финале турнира сыграют сборные Англии и Испании.

Ранее Луиш Фигу оценил игровое время Роналду на чемпионате Европы.

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