Фигу — об игровом времени Роналду на Евро-2024: всё можно было бы сделать по-другому

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу оценил игровое время нападающего Криштиану Роналду на чемпионате Европы.

«Мы все тренеры в таких ситуациях. Конечно, у меня есть своё мнение на этот счёт, но сейчас нет смысла им делиться. Всё уже произошло, и говорить то или это, когда всё случилось, гораздо проще. Но в любом случае логично, что всё можно было сделать по-другому», — приводит слова Фигу A Bola.

39-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он провёл за саудовский «Аль-Наср» 45 матчей, забил 44 гола и отдал 13 результативных передач.

Португалия вылетела с Евро-2024, в 1/4 финала уступив Франции. На турнире игрок отметился только одной голевой передачей. При этом он остаётся лучшим бомбардиром и ассистентом в истории Евро.

Ранее сообщалось, что Роналду установил личный антирекорд за всю историю игр на ЧМ и Евро.