Самедов признался, что ему не понравился Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов объяснил, почему ему не понравился чемпионат Европы — 2024 в Германии.

«Мне этот Евро не понравился по качеству футбола. Прошлый Евро по игре показался ярче. Здесь тоже были отдельные яркие матчи, но общее качество футбола на турнире мне не очень зашло», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу состоялся в Германии с 14 июня по 14 июля.

В финале Испания победила Англию со счётом 2:1. Бронзу между собой разделили Франция и Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду — худший игрок Евро-2024 по реализации моментов.