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16 июля
08:25

The Telegraph: Кейн не планирует завершать карьеру в сборной Англии

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн продолжит выступать за национальную команду после поражения в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

По информации The Telegraph, игрок не будет рассматривать возможность ухода из сборной. Англичанин хочет выступить на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Англии в финале Евро-2024 уступила команде Испании со счётом 1:2. Кейн ни разу ещё не завоёвывал трофей ни на клубном, ни на международном уровнях.

Ранее сообщалось, что Кейн проиграл все шесть финалов в карьере.

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