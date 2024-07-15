The Telegraph: Кейн не планирует завершать карьеру в сборной Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн продолжит выступать за национальную команду после поражения в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
По информации The Telegraph, игрок не будет рассматривать возможность ухода из сборной. Англичанин хочет выступить на чемпионате мира 2026 года.
Сборная Англии в финале Евро-2024 уступила команде Испании со счётом 1:2. Кейн ни разу ещё не завоёвывал трофей ни на клубном, ни на международном уровнях.
Ранее сообщалось, что Кейн проиграл все шесть финалов в карьере.