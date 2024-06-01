Кейн проиграл все шесть финалов в своей карьере

Нападающий Гарри Кейн в составе сборной Англии потерпел поражение в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии от команды Испании.

Решающая встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».

Таким образом, 30-летний Кейн проиграл шестой финал в своей карьере. Он ни разу ещё не завоёвывал трофей ни на клубном, ни на международном уровнях. Игрок с 2011 по 2013 год выступал за «Тоттенхэм». В настоящий момент он защищает цвета «Баварии».

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