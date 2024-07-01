Родри лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Обновился рейтинг претендентов на победу в номинации «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal.

Новым фаворитом является полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который выиграл чемпионат Европы. По итогам турнира он был признан лучшим игроком.

В топ-3 также входят Винисиус Джуниор и Джуд Беллингем, выступающие за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор выиграл €1 млн благодаря победе Испании в финале Евро-2024.