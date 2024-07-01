Макгрегор выиграл миллион евро благодаря победе Испании в финале Евро-2024

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выиграл крупную сумму денег, поставив на победу сборной Испании в финале чемпионата Европы.

«Ещё один миллион евро в комплекте! Испания выигрывает Евро! И это в мой день рождения», — написал Макгрегор в соцсетях.

В финале Испания победила Англию со счётом 2:1.

В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее Ямаль назвал победу Испании в финале Евро-2024 лучшим подарком.