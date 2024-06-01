Ямаль назвал победу Испании в финале Евро-2024 лучшим подарком

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу команды над Англией в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Это лучший подарок, который я мог получить. Моя мечта сбылась. Англичане оказали на нас сильное давление, когда сравняли счёт. Но наша команда всегда возвращается в игру и побеждает», — сказал игрок.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль — лучший молодой футболист Евро-2024.