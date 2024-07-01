Цорн: испанцы уверенно провели весь Евро-2024

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался о победе сборной Испании на чемпионате Европы.

«Первый тайм финала чемпионата Европы между Испанией и Англией был довольно скучным. Во втором тайме сборная Испании доминировала над англичанами и в конце концов заслуженно выиграла Евро. Если оценить весь турнир, то испанцы провели его уверенно», — цитирует Цорна «Чемпионат».

В финале Испания победила Англию со счётом 2:1.

В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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