Кейн: Англия не достигла своей цели на Евро, нам придётся смириться

Капитан сборной Англии Гарри Кейн опубликовал пост после поражения в финале чемпионата Европы по футболу.

«Очень расстроены, что не смогли добиться того, над чем упорно работали. Это был сложный турнир. В конечном итоге мы не достигли своей цели, и нам придётся смириться с этим. Но, как и всегда, мы поднимемся, стряхнём пыль и будем готовы снова сражаться», — написал Кейн в соцсетях.

В финале Англия уступила Испании со счётом 2:1. Англичане проигрывают в финале Евро второй раз подряд.

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Ранее сообщалось, что трёх фанатов Англии уволили с работы из-за поездки на финал Евро-2024.