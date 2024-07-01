Sun: трёх фанатов Англии уволили с работы из-за поездки на финал Евро-2024

Трёх болельщиков сборной Англии уволили с работы из-за того, что они поехали на финал чемпионата Европы.

Как сообщает The Sun, 58-летний Аллан и его сыновья, которые работали в одной фирме, уведомили работодателя, что собираются на финал турнира. Но по пути фанатам сообщили, что их контракты расторгаются. В компании отметили, что им нужны «преданные своему делу» сотрудники.

«Англия — самая важная вещь для нас. Мы рисковали всем», — сказал один из сыновей.

В финале Англия уступила Испании со счётом 1:2. Англичане проигрывают в финале Евро второй раз подряд.

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Ранее сообщалось, что болельщики Англии не смогут встретить футболистов в аэропорту после их возвращения с Евро.