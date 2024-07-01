Болельщики Англии не смогут встретить футболистов в аэропорту после их возвращения с Евро

Сборная Англии сообщила, что болельщики не смогут встретить команду в аэропорту после возвращения с чемпионата Европы, который прошёл в Германии.

«Футболисты возвращаются чартерным рейсом и покинут аэропорт через частный терминал. Поэтому у болельщиков не будет возможности встретить их», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба опубликовало пост, в котором благодарит болельщиков за поддержку на протяжении всего турнира.

В финале Англия уступила Испании со счётом 2:1. Англичане проигрывают в финале Евро второй раз подряд.

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Ранее сообщалось, что болельщики сборных Англии и Испании подрались в фан-зоне после финала Евро-2024.