Болельщики сборных Англии и Испании подрались в фан-зоне после финала Евро-2024

Болельщики сборных Англии и Испании устроили драку в фан-зоне после финала чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Подробности инцидента не уточняются, сообщил ТАСС. Полиция разняла и задержала нарушителей спокойствия.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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Ранее сообщалось, что Карл III призвал сборную Англии держать голову выше после поражения в финале Евро.