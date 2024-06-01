Болельщики сборных Англии и Испании подрались в фан-зоне после финала Евро-2024
Болельщики сборных Англии и Испании устроили драку в фан-зоне после финала чемпионата Европы 2024 года в Германии.
Подробности инцидента не уточняются, сообщил ТАСС. Полиция разняла и задержала нарушителей спокойствия.
Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.
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Ранее сообщалось, что Карл III призвал сборную Англии держать голову выше после поражения в финале Евро.